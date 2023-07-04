Japonya'da aşırı yağışlar sonrası 360 bin kişi için tahliye çağrısı

Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesindeki aşırı yağış sonrası 360 bin kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldı.

AA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 07:30
Japonya'da aşırı yağışlar sonrası 360 bin kişi için tahliye çağrısı
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Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin Kyuşu bölgesindeki lokal sağanakların sıklaşması sonrası, halka yönelik çağrılarını güncelledi.

Şiddetli yağışlar sonrası Kumamoto eyaletinde bir köprü yıkıldı. Mahsur kalan araçlar için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ayrıca, toprak kayması ve taşkın uyarıları yapıldı.

Kumamoto, Fukuoka ve Oita eyaletleri dahil Kyuşu genelinde 360 bin kişinin tahliyesi istendi.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da "erik yağmurları" şeklinde bilinen "tsuyu" sağanak sezonu mayıs sonundan, temmuz ortasına dek sürüyor.


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