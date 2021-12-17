Japonya'da bir psikyatri kliniğine yangın: Onlarca ölü var
Japonya'nın Osaka kentinde bir klinikte çıkan yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği düşünülüyor. Polis, olayın kundaklama olup olmadığını araştırıyor.
Japonya'nın Osaka kentinde bir psikiyatri kliniğinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 27 kişi hayatını kaybettiği düşünülüyor. Konu hakkında bilgi bir yetkili tarafından verilirken medyada polisin olayın kundaklama olup olmadığını araştırdığını belirten haberler yer aldı.
"KALP YETMEZLİĞİ" DİYEREK DUYURULDU
Osaka itfaiyesinden bir yetkili Reuters'a yapılan açıklamada 27 kişide kalp yetmezliği görüldüğünü bir kişinin de yaralandığı ifade etti. Japonya da bu ifade resmi olarak doğrulanmadan önce kişilerin hayatını kaybettiğini ifade etmek için kullanılıyor.
TV Asahi televizyonunda 9 kişinin hayatını kaybettiğinin doğrulandığı bilgisi yer aldı.
Yomiuri ve Mainichi gazetelerinde yangına kliniğin hastası olduğu düşünülen yaşlı bir adamın çantasından sızan yanıcı bir sıvının neden olduğu öne sürüldü.
Video Haberler
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
- Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama
- Erdoğan asgari ücreti eksik açıkladı
- Asgari ücret belli oldu
- Asgari ücrette AGİ ayrıntısı
- Yeni asgari ücretin detayları da belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- CHP'de Kılıçdaroğlu sesleri yükseliyor
- Faiz kararının ardından korkutan dolar/TL öngörüsü
- Emeklilere astronomik zam mı gelecek?