Japonya'da bir psikyatri kliniğine yangın: Onlarca ölü var

17 Aralık 2021 Cuma, 10:13

Japonya'nın Osaka kentinde bir psikiyatri kliniğinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 27 kişi hayatını kaybettiği düşünülüyor. Konu hakkında bilgi bir yetkili tarafından verilirken medyada polisin olayın kundaklama olup olmadığını araştırdığını belirten haberler yer aldı.

"KALP YETMEZLİĞİ" DİYEREK DUYURULDU

Osaka itfaiyesinden bir yetkili Reuters'a yapılan açıklamada 27 kişide kalp yetmezliği görüldüğünü bir kişinin de yaralandığı ifade etti. Japonya da bu ifade resmi olarak doğrulanmadan önce kişilerin hayatını kaybettiğini ifade etmek için kullanılıyor.

TV Asahi televizyonunda 9 kişinin hayatını kaybettiğinin doğrulandığı bilgisi yer aldı.

Yomiuri ve Mainichi gazetelerinde yangına kliniğin hastası olduğu düşünülen yaşlı bir adamın çantasından sızan yanıcı bir sıvının neden olduğu öne sürüldü.







