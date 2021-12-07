Japonya'nın güneyindeki Tokara takımadaları sallanıyor
Japonya'nın güneyindeki Tokara takımadalarında son 3 gündür 170'ten fazla deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) güneydeki Tokara takımadalarında yaşanan sık depremlere yönelik açıklamada bulundu.
Buna göre 4 Kasım yerel saatle 12.30'dan beri büyüklükleri 1 ila 4 arasında değişen 170'ten fazla deprem meydana geldi. Güneydeki Kagoşima eyaletine bağlı takımadalarda Cumartesi 59, Pazar 79 ve dün ise 40'a yakın deprem yaşandı.
Kamu yayıncısı NHK, sarsıntılar sonrası takımadalardan Akusekijima'da su ikmal hattının hasar gördüğü bildirildi. JMA depremlerin sürebileceği, şiddetini artırabileceğini bildirerek, bölge halkını, gerekli tedbirleri almaları gerektiği yönünde uyardı.
Kagoşima Üniversitesi Doğal Tehlikeler Araştırma ve Eğitim Merkezinden Doç. Nakatani Yukihiro, ada bölgesindeki sismik aktivite yoğunluğunu bildirdi.
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