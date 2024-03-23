Japonya'da 'etek altı fotoğraf' krizi: 'Duygusal hasara yol açabilir'

Japonya'da yetkililer, amigo kızların etek altı fotoğraflarının çekilmemesi için önlemler aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 14:20
Japonya'da 'etek altı fotoğraf' krizi: 'Duygusal hasara yol açabilir'
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Ülkede bahar ve yaz dönemlerinde düzenlenen liselerarası beyzbol turnuvalarında amigo kızların uygunsuz görüntülerinin çekilmemesi için okul yönetimleri harekete geçti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Gunma bölgesindeki Takasaki Lisesi'nin sahasında 19 Mart'ta yapılan müsabakada amigo kızların etek yerine şortla sahaya çıktığı görüldü.

Lisedeki öğretmenlerden Kohei Shiozawa, Japonya'nın kamu yayıncısı NHK'ya "Dikizcilik amaçlı fotoğraflar, öğrencilerimizde ömür boyu sürecek duygusal hasara yol açabilir" dedi.

Japonya'nın tanınmış gazetelerinden Shimbun, bazı öğrencilerin kıyafet değişikliğine karşı çıkmasına rağmen sonradan bunu kabul ettiğini yazdı. 

Amigo kızların lideri Airi Ozawa, "İlk başta eteğin daha iyi olacağını düşünmüştüm ama giyip tezahürat yapmaya başladığımda rahat hissettim. Artık gönül rahatlığıyla dans edebiliyorum" dedi. 

Lise yönetimi, kıyafet değişikliğine ek olarak öğretmenlerden, müsabaka sırasında tribünlerde denetim yapmasını da istedi. Öğretmenler seyirciler arasında "Amigo kızların fotoğrafını çekmeyin" yazılı uyarı pankartlarıyla dolaştı. 

18 Mart'taki müsabakadaysa Shiga bölgesindeki Ohmi Lisesi'nden öğretmenler, seyirciler arasında oturarak uygunsuz fotoğraflar çekilmesini engelledi. 

Japonya'da "Koshien" olarak bilinen, her yıl martta ve ağustosta düzenlenen liselerarası beyzbol turnuvaları ülkede büyük ilgiyle izleniyor. Ancak geçen yıllarda turnuvalarda amigo kızların etek altı fotoğraflarının çekildiğinin ortaya çıkması tepki toplamıştı. 

Diğer yandan Japonya Olimpiyat Komitesi, 2020'de sporcuların fotoğraflarının gizlice çekilmesini kınayarak, aynı yıl düzenlenen Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda sıkı güvenlik önlemi alınacağını duyurmuştu.


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