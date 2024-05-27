Japonya'da 'füze' alarmı: Alarm verildi

Japon hükümeti, Okinawa güneyinde yaşayanların olası bir 'Kuzey Kore füzesi' tehdidine karşı korunmaları için acil bir uyarı yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 17:17
Japonya'da 'füze' alarmı: Alarm verildi
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Japonya'da J-Alert yayın sistemi üzerinden yapılan açıklamada "Kuzey Kore'nin bir füze ateşlemiş gibi göründüğü" iddiasıyla alarma geçti.

Bu kapsamda ülkenin güneydeki Okinawa vilayetinde yaşayanlara uyarı gönderdi.

Uyarı alarmı daha sonra ise kaldırıldı. 

Kuzey Kore günün erken saatlerinde Japonya'ya bir uydu fırlatmayı planladığını bildirmişti.



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