Japonya'da hayvanat bahçesi, hipopotamın dişi olduğunu yedi yıl sonra fark etti

Japonya’daki bir hayvanat bahçesinde, erkek olduğu düşünülen bir hipopotamın aslında dişi olduğu yedi yıl sonra fark edildi.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 24.04.2024 - 00:44
Japonya'da hayvanat bahçesi, hipopotamın dişi olduğunu yedi yıl sonra fark etti
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Bakıcıların, 12 yaşındaki Gen-chan adlı hipopotamın, tipik erkek davranışları sergilemediğini fark etmesi üzerine bir DNA testi yapıldı.

Gen-chan Osaka kentindeki hayvanat bahçesine 2017’de Meksika’dan getirilmişti ve gümrük belgelerinde erkek olduğu söyleniyordu.

Hayvanat bahçesi durumun fark edilmesinden sonra “Gen-chan’a rahat bir ortam sağlanabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” denildi.

Osaka’daki Tennoji Hayvanat Bahçesi, Gen-chan’ın gerçek cinsiyetiyle ilgili haberleri kendi internet sitesinde teyit etti.

Gen-chan’ı Meksika’daki bir Afrika Safari parkından beş yaşındayken getirildiğinde erkek olduğunun belirtildiği vurgulandı.

Açıktlamada, Gen-chan o dönem hala yavru olduğundan belgelerinin sorgulanmadığı belirtildi.

Ancak bakıcılar, Gen-chan’ın yaşının ilerlemesiyle birlikte görünür şekilde erkek cinsel organlarına sahip olmadığını görünce şüphelenmeye başladı.

Osaka Tennoji Hayvanat Bahçesi’den bir sözcü, Gen-chan’ın dişi hipopotamlara kur yapmak ya da alanını belirlemek için kuyruğunu sallayarak etrafa dışkı yapmak gibi tipik erkek hipopotam hareketleri sergilemediğini söyledi.

Mainchi gazetesine göre, hayvanat bahçesinin Müdür Yardımcısı Kiyoşi Yasufuku “Cinsiyetinin teyit edilmesinin öneminin farkındayız ve bu tür hataların gelecekte yapılmamasını sağlamak istiyoruz” dedi.

Hayvanat bahçesi, Gen-chan’ın adının değişmeyeceğini de duyurdu.


BBC Türkçe
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