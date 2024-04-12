Hayvanat bahçesinde bayram yoğunluğu: Ziyaretçi akınına uğradı

Bursa'da bulunan hayvanat bahçesi, Şeker Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 16:34
Hayvanat bahçesinde bayram yoğunluğu: Ziyaretçi akınına uğradı
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Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan ve 206 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan Bursa Hayvanat Bahçesi, 138 türden bini aşkın hayvana ev sahipliği yapıyor.

Burada bulunan hayvanlar doğal ortamlarında yaşayıp özel yiyeceklerle beslenirken, düzenli olarak sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Normal günlerde 2 bin 500 ile 3 bin kişinin ziyaret ettiği Bursa Hayvanat Bahçesi'ni bayram süresince çocuklar hariç her gün ortalama 12 bin kişi geziyor. Bu sayının çocuklarla birlikte en az 16 bin olduğu tahmin ediliyor. Hayvanat bahçesine en fazla ilgiyi çocuklar gösteriyor. Özellikle zürafalar, penguenler ve fillere ilgi gösteren çocuklara hayvanlar hakkında bilgi veriliyor.

"HAYVANAT BAHÇESİNE İLGİ ARTIYOR"

Hayvanat bahçesine olan ilginin her geçen gün arttığını söyleyen hayvan bakıcısı Ergun Kuva, "Bayramlarda yoğun oluyoruz normal günlerde sayımız 2 bin, 2 bin 500. Bayramda 15 bin 17 bin civarına çıktığımız günler de oldu. Çocuklar hayvanat bahçesini çok seviyor. Çocuklar zürafa ve penguenlere daha çok ilgi gösteriyor. Fil görmek isteyen çocuklarımız var, ilerleyen günlerde fil barınağımız da olur, diye umut ediyorum. Şu an yaz saati uygulamasını başlattık, 09.30-18.30 arası açığız. Hayvanları doğal ortamlarında yaşatıyoruz. Zürafa alanımız 20 dönüm" diye konuştu.

Bursa Hayvanat Bahçesi'ni gezmek isteyen yetişkinler 24 lira, öğrenciler 11 lira öderken 0-6 yaş grubu çocuklardan ise ücret alınmıyor.


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