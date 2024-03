Hayvanat bahçesinden kaçtı, trafiği birbirine kattı!

Güney Kore'nin Seongnam kasabasında bir devekuşu, yoğun trafikte araçlardan kaçarak bir saat sonra nihayet yakalandı.

Yerel bir polis memuru, Tadori adlı erkek devekuşunun, Bug City hayvanat bahçesinden kaçıp trafikte sıkışıp kaldıktan sonra tanıkların sosyal medyada fotoğraf ve videolarını yayınlamasının ardından internette sansasyon yarattığını söyledi.

Polis ve yerel itfaiye, Tadori'yi hayvanat bahçesinden yaklaşık 2.5 km uzaklıktaki bir otoparkta ağ kullanarak yakalamayı başardı.

Hayvanat bahçesinin sahibi Choi Yun-joo, dört yaşındaki devekuşunun güvenli bir şekilde geri getirildiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

