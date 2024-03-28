Hayvanat bahçesinden kaçtı, trafiği birbirine kattı!

Güney Kore'de bir devekuşu, görgü tanıklarının kırmızı ışıkta geçerken çekilmiş fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaşmasının ardından internette fenomen oldu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 28.03.2024 - 13:18
Hayvanat bahçesinden kaçtı, trafiği birbirine kattı!
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Güney Kore'nin Seongnam kasabasında bir devekuşu, yoğun trafikte araçlardan kaçarak bir saat sonra nihayet yakalandı.

Yerel bir polis memuru, Tadori adlı erkek devekuşunun, Bug City hayvanat bahçesinden kaçıp trafikte sıkışıp kaldıktan sonra tanıkların sosyal medyada fotoğraf ve videolarını yayınlamasının ardından internette sansasyon yarattığını söyledi.

Polis ve yerel itfaiye, Tadori'yi hayvanat bahçesinden yaklaşık 2.5 km uzaklıktaki bir otoparkta ağ kullanarak yakalamayı başardı.

Hayvanat bahçesinin sahibi Choi Yun-joo, dört yaşındaki devekuşunun güvenli bir şekilde geri getirildiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

 

Choi, devekuşunun yakın zamanda geçirdiği bir üzüntünün ardından üzerinde kara bulutlar dolaştığını kaydederek, "Tek arkadaşı olan dişi devekuşu Tasooni yaklaşık bir ay önce vefat etti. Sanırım bu Tadori için çok zor oldu" ifadelerini kullandı. 

Devekuşları dünyanın en büyük, en ağır ve en hızlı koşan kuşlarının yanı sıra iki ayaklı hayvanlar arasında da en hızlısı olduğu biliniyor.

Devekuşlarının ayrıca, saatte 43 mil hıza kadar koşabildikleri ve kendilerini korurken bir aslanı öldürebilecek kadar güçlü bir tekme savurabildikleri belirtiliyor.


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