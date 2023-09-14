Japonya'da muhalefet, Başbakan Kişida'nın kabine değişikliğinde "erken seçim" ihtimali görüyor

Yayınlanma: 14.09.2023 - 09:04

Güncelleme: 14.09.2023 - 09:26

Japonya’da ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri İzumi Kenta, ABD'ye yaptığı gezide, Başbakan Kişida'nın hafta içindeki kabine değişikliklerini yorumladı.

Kabine değişikliği sonrası, ülkede erken genel seçim ihtimalinin yükseldiğini kaydeden İzumi, Kişida'nın, meclisin feshedilmesine yönelik koşulları hazırlamaya çalıştığını savundu.

Ekim ayı sonundaki meclis ara seçimi sonucunun, olası erken seçim kararına etki edeceğini anlatan İzumi, seçime güçlü hazırlanmayı planladıklarını belirtti.

İzumi, 2021'de seçildiği CDP liderliği sonrası ilk kez gittiği ABD'de, muhataplarına, Japonya ana muhalefetinin "güvenilir partner" olabileceğini göstermeyi hedeflediğini ifade etti.

İki ülke ittifakını "dokunulmaz" olarak nitelendiren İzumi, "İttifaka büyük önem veriyoruz ve hükümet değişikliği halinde Japonya-ABD ittifakını güçlendirmeyi sürdüreceğiz." dedi.

- "Değişimi güçlü kılacak kabine"

Japonya'da Ekim 2021'de göreve gelen Başbakan Kişida Fumio, görev süresinde Ağustos 2022'de ve bu hafta içinde kabine değişikliği yaptı.

6 ismin koltuğunu koruduğu kabinede, 5 kadın bakan görev üstlendi. En genci 44 yaşında olan yeni kabine üyelerinin yaş ortalaması 63,5 olarak kayda geçti.

Kişida, açıklamasında, "değişimi güçlü kılacak kabine" şeklinde nitelediği yeni bakanlarla ekonomi, sosyal işler, diplomasi ve güvenlik alanlarına öncelik vereceklerini söyledi.

5 kadın bakanla "kadın hassasiyetlerinden en iyi şekilde yararlanacaklarını" kaydeden Kişida, ekim sonuna kadar yeni bir ekonomik teşvik paketi açıklayacaklarını bildirdi.

- Düşük kamuoyu desteği

Kamu yayıncısı NHK'nin hafta sonu telefon yoluyla 1200'ü aşkın kişiye yönelik araştırmasında, Kişida kabinesine yönelik kamuoyu desteği sorulmuştu.

Araştırmada kabineye destek verenlerin oranı yüzde 36, destek vermeyenlerin oranı ise yüzde 43 olmuştu.

Düşük kamuoyu desteğinin sebebi olarak yükselen enflasyon ile yeni "MaiNa" çipli kimliklerinin hayata geçirilmesinde yaşanan teknik sorunlar gösteriliyor.

Vergi ve bankacılık işlemleri, sağlık sigorta kaydı gibi işlemlerin yapılabildiği dijital kimliklerde, yanlış isim ve enformasyon eşleştirmeleri şikayetlere yol açmıştı.

Hükümet, Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 70 oranında vatandaşa teslim edilen kartların, yıl sonuna kadar tek tek kontrolden geçirilmesi talimatı yayımlamıştı.