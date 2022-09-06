Japonya'da okul servisinde unutulan çocuk öldü
Japonya’da anaokulu servisinde yaklaşık 5 saat boyunca unutulan 3 yaşındaki kız çocuğu sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.
Shizuoka itfaiye departmanından yapılan açıklamaya göre, Makinohara kentinde dün saat 08.50 sıralarında okula ulaşan 6 öğrenci ve müdürün bulunduğu anaokulu servisinde 3 yaşındaki bir çocuk unutuldu.
Öğrencilerin eve dönüş saatinin yaklaşması nedeniyle saat 14.10 sıralarında servis aracının kapısını açan bir okul personeli, 3 yaşındaki öğrenciyi araç içinde baygın halde buldu.
SICAK ÇARPMASINDAN ÖLMÜŞ
Yüksek ateş belirtisi ile hastaneye kaldırılan öğrencinin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.Bölgede dün 12.55 sıralarında 30.5 derece sıcaklık kaydedildiği açıklanırken, 3 yaşındaki kızın sıcak çarpmasından öldüğü belirtildi.
Shizuoka polisi, olayın yaşandığı anaokulunda ihmal şüphesiyle bugün arama yaptı. Olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
BENZERİ YAŞANMIŞTI
Ülkenin Fukuoka eyaletinde geçen yıl benzer bir ihmal yaşanmış, 5 yaşındaki bir çocuk kilitli anaokulu servisinde yaklaşık 9 saat unutulduktan sonra sıcak çarpması nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Ülkede infiale neden olan olayın ardından, hükümet yerel yönetimlere tedbirlerin artırılması talimatı vermişti.
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