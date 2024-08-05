Paris 2024 eskrim flörede zafer Japonya'nın oldu!
Japonya erkek flöre eskrim takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'yı mağlup ederek altın madalyayı kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan eskrim müsabakalarında erkekler flöre takım kategorisinde madalyalar sahibini buldu.
Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda Japonya, finalde İtalya'yı 45-36 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
İtalya gümüş madalyada kalırken, bronz madalyayı ise ABD'yi 45-32 mağlup eden Fransa elde etti.
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