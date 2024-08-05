Paris 2024 eskrim flörede zafer Japonya'nın oldu!

Japonya erkek flöre eskrim takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'yı mağlup ederek altın madalyayı kazandı.

AA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:28
Paris 2024 eskrim flörede zafer Japonya'nın oldu!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan eskrim müsabakalarında erkekler flöre takım kategorisinde madalyalar sahibini buldu.

Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda Japonya, finalde İtalya'yı 45-36 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

İtalya gümüş madalyada kalırken, bronz madalyayı ise ABD'yi 45-32 mağlup eden Fransa elde etti.


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