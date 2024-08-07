Japonya'dan İsrail'e seyahat uyarısı
Japonya, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler ve güvenlik gerekçesiyle vatandaşlarını İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
Japonya, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler ve güvenlik gerekçesiyle vatandaşlarını İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'da yükselen tansiyonu gerekçe göstererek, vatandaşlarına İsrail'e seyahat etmemesi uyarısında bulundu.
Bakanlık, ayrıca Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyunu iade etti, 315 milyon dolar kazandı!
- Ebrar Karakurt’tan AKP trolüne: ‘Kim bu lavuk?'
- CHP'den ilk yanıt geldi!
- Hamas'ın yeni lideri belli oldu!
- Instagram ne zaman açılacak?
- Çocuğun yakınları da silahla saldırdı!
- 'Arkadaşları burada misafir edersek...'
- Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama
- Filenin Sultanları olimpiyatlarda yarı finalde!
- MEB'den yaz tatili kararı!