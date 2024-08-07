Japonya'dan İsrail'e seyahat uyarısı

Japonya, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler ve güvenlik gerekçesiyle vatandaşlarını İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

AA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 10:44
Japonya'dan İsrail'e seyahat uyarısı
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Japonya, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler ve güvenlik gerekçesiyle vatandaşlarını İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'da yükselen tansiyonu gerekçe göstererek, vatandaşlarına İsrail'e seyahat etmemesi uyarısında bulundu.

Bakanlık, ayrıca Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.


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