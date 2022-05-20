Japonya'da, tıp fakültesi başvuruları 'Evlenince işi bırakırlar' diye reddedilen 13 kadına tazminat ödenecek
Japonya'da Juntendo Üniversitesi, 13 kadına giriş sınavında ayrımcılık yaptığı için tazminat ödedi. Başkent Tokyo'daki tıp okulunun, iletişim becerileri daha yüksek olduğu için erkeklere karşı mülakatlarda avantajlı oldukları düşünülerek kadın öğrencilere daha sert giriş koşulları uyguladığı ortaya çıktı.
Japonya'da Juntendo Üniversitesi, 13 kadına tıp fakültesine giriş sınavında ayrımcılık yaptığı için tazminat ödeyecek.
Başkent Tokyo'daki tıp okulunun, iletişim becerileri daha yüksek olduğu için erkeklere karşı mülakatlarda avantajlı oldukları düşünülerek kadın öğrencilere daha sert giriş koşulları uyguladığı ortaya çıktı.
Yerel basına göre yargıç bu koşulların ayrımcı olduğuna karar verdi.
Daha önce de 2006 yılından beri kadınların başvurularında ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle, 2018 yılında Tokyo Tıp Üniversitesi'ne soruşturma açılmıştı. Okulun kadın öğrenci nüfusunu yüzde 30'da tutmaya çalıştığı, bu nedenle bazı kadınların başvuru sınavı sonuçlarıyla oynadığı ortaya çıkmıştı.
'AYRIMCILIK POLİTİKASI'
Japonya'da incelenen 81 okulun dördünde, üniversite yönetimlerinin kadınların başvurularında ayrımcılık yaparak süreci manipüle ettiği ortaya çıktı.
Yerel basının belirttiğine göre bu ayrımcılık bazı üniversite yönetimlerinin, kadınların evlenip çocuk sahibi olduktan sonra işi bırakacağını ya da daha az saatler çalışacağını düşünmelerinden kaynaklanıyordı.
Tokyo Tıp Üniversitesi ve Kitasato Üniversitesi'yle Juntendo Üniversitesi yıllardır pek çok kadının haksız yere reddedildiğini kabul etti ve özür diledi. Ancak ayrımcılık yaptığı belirlenen diğer okul St. Marianna Tıp Üniversitesi iddiaları reddetti.
Okulun "ayrımcılık politikasından" dolayı duygusal bozukluk yaşayan kadınlara yaklaşık 62 bin dolar tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Kurum konuyla ilgili yorum yapmadı.
Tazminatın ödeneceği 13 kadın 2011 ve 2018 yılları arasında başvuru yapmış ve okula alınmamıştı.
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