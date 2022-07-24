Japonya'da yanardağ patladı: 'Bölgeden kaçın!'

Japonya'nın Kagoshima bölgesinde bulunan bir yanardağ patladı. Uzmanlar en üst seviyeden uyarı yaparak 'bölgeden kaçın' uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 17:06
Japonya'da yanardağ patladı: 'Bölgeden kaçın!'
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Japonya’nın kuzeybatısında Kagoshima bölgesindeki Sakurajima yanardağı patladı.

Japonya Meteoroloji Ajansı yerel saatle akşam 20.00 sularında yanardağın patladığını duyurdu.

Yetkililer, bölgede yaşayan kişilerin evlerini ve bölgeyi tahliye etmesini isteyerek en üst seviyede uyarıda bulundu.

ÖLEN VE YARALANAN YOK

Japon polisi, ilk belirlemelere göre yanardağın patlaması sonrasında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Sakurajima yanardağı, ülkenin en aktif yanardağlarından biri olarak bilniyor.


japonya Yanardağ
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