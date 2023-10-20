Türkiye'den Japonya'ya ihracat rekoru

Yayınlanma: 20.10.2023 - 07:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 07:00

İhracatın geleneksel ürün-pazar yapısını bir ileri aşamaya taşıyıp yeni ürün, yeni pazar çeşitliliğine odaklanılarak hazırlanan ve 2022'de hayata geçirilen Uzak Ülkeler Stratejisi, dinamik bir şekilde yürütülüyor.

Ortalama ihracat menzilinin, dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometreye yükseltilmesi hedeflenirken, bu stratejideki ülkeler arasında yer alan Japonya'ya ihracattaki yüksek performans da pazar çeşitliliğinde Türkiye'nin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

Japonya'yla yapılan anlaşmalar ve ticari işbirlikleri de iki ülke arasındaki ticaretin kaydettiği ilerlemeyi gözler önüne seriyor.

Türkiye ile Japonya arasında geçen ay enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenmesi planlanan "Türkiye-Japonya Enerji Forumu"nun başlatılmasına ilişkin "Ortak Bildiri" imzalanmıştı.

İki ülke arasında ayrıca "ticaret ve yatırımın geliştirilmesine ilişkin ortak bildiri" imzalandı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) derlediği verilere göre, Türkiye'nin ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 187 milyar 463 milyon dolara geriledi.

Türkiye, Japonya'ya 442 milyon 631 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi. Türkiye'nin Japonya'ya dış satımı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı.

EN FAZLA TALEP HUBUBAT SEKTÖRÜNE GELDİ

Ocak-eylül döneminde, Japonya'ya en fazla ihracatı hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Sektör bu dönemde Japonya'ya 74,4 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Bu sektörü, 51,7 milyon dolarla madencilik ürünleri, 38 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 37,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 37,2 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamulleri izledi.

Ülkeye diğer sanayi ürünleri sektörü hiç ihracat gerçekleştirmezken, bunun dışında en az talep 42 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 475 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 1,6 milyon dolarla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, 3,2 milyon dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri sektöründen geldi.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI BU SEKTÖRLERDE

Ocak-eylül döneminde Japonya'ya en fazla ihracat artışı 10 milyon dolarla zeytin ve zeytin yağı sektörü tarafından gerçekleştirildi. Bu sektörü 7,7 milyon dolarla meyve sebze mamulleri, 7,6 milyon dolarla makine ve aksamları, 7,1 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 5,5 milyon dolarla mücevher sektörü izledi.

Ülkeye, zeytin ve zeytin yağı sektörü 24 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 32,3 milyon dolar, makine ve aksamları 21,1 milyon dolar, mücevher sektörü 10,2 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.

Japonya'ya, İstanbul'dan 126 milyon dolar, İzmir'den 70,3 milyon dolar, Ankara'dan 43,7 milyon dolar, Bursa'dan 43,4 milyon dolar ve Antalya'dan 18,7 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti