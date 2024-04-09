Japonya'ya AUKUS şoku: Genişletmek gibi bir planımız yok

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Japonya'ya işaret ederek, ABD ve İngiltere'nin de dahil olduğu nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasının üç ülkenin ötesine genişletilmesi yönünde bir plan olmadığını söyledi.

AA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 12:51
Japonya'ya AUKUS şoku: Genişletmek gibi bir planımız yok
Abone Ol google-news

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD, İngiltere ve Avustralya savunma bakanlarının AUKUS'un siber savaş, yapay zeka ve hipersonik silahları kapsayan ve "2. Ayak" olarak adlandırılan kısmı konusunda Japonya ile işbirliği yapmayı düşündüklerini açıklamalarının ardından basın mensuplarına konuştu.

Başbakan Albanese, "AUKUS ortaklığımızla olan ilişkimize odaklanmış durumdayız. Açık olmak gerekirse, AUKUS'u üç ülkenin ötesine genişletmek gibi bir planımız yok" ifadelerini kullandı.

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS Anlaşması, Eylül 2021'de imzalanmıştı.


Avustralya haberleri japonya haberleri AUKUS haberleri

İlgili Haberler

F1 Avustralya GP'de büyük sürpriz: Carlos Sainz podyumun en tepesinde!

F1 Avustralya GP'de büyük sürpriz: Carlos Sainz podyumun en tepesinde!
Avustralya'da pole pozisyonu Max Verstappen'in!

Avustralya'da pole pozisyonu Max Verstappen'in!
Formula 1 heyecanı Avustralya'da devam ediyor: Takımlar ve pilotlar sıralaması nasıl değişecek?

Formula 1 heyecanı Avustralya'da devam ediyor: Takımlar ve pilotlar sıralaması nasıl değişecek?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimi kaybeden Yeniden Refahlı başkan, devir teslim töreninde MHP'li milletvekiline çiçek fırlatıp, küfretti

Seçimi kaybeden Yeniden Refahlı başkan, devir teslim töreninde MHP'li milletvekiline çiçek fırlatıp, küfretti
Hükümet kırmızı alarma geçti: IŞİD’den Şampiyonlar Ligi maçlarına tehdit!

Hükümet kırmızı alarma geçti: IŞİD’den Şampiyonlar Ligi maçlarına tehdit!
Seçim sonrası yönü nasıl olacak? Yabancılardan TL tahmini!

Seçim sonrası yönü nasıl olacak? Yabancılardan TL tahmini!
Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde ‘Baharın Sesleri’

Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde ‘Baharın Sesleri’
Şişli'nin 'Kanal İstanbul'u durduruldu!

Şişli'nin 'Kanal İstanbul'u durduruldu!
Eczacıbaşı Dynavit – Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eczacıbaşı Dynavit – Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sabah'ın manşetine bakan bir daha baktı: Erdoğan ve AKP değil Özel var

Sabah'ın manşetine bakan bir daha baktı: Erdoğan ve AKP değil Özel var
Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış geliyor! 9 Nisan 2024 Salı hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış geliyor! 9 Nisan 2024 Salı hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?