Japonya'ya AUKUS şoku: Genişletmek gibi bir planımız yok

Yayınlanma: 09.04.2024 - 12:51

Güncelleme: 09.04.2024 - 12:51

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD, İngiltere ve Avustralya savunma bakanlarının AUKUS'un siber savaş, yapay zeka ve hipersonik silahları kapsayan ve "2. Ayak" olarak adlandırılan kısmı konusunda Japonya ile işbirliği yapmayı düşündüklerini açıklamalarının ardından basın mensuplarına konuştu.

Başbakan Albanese, "AUKUS ortaklığımızla olan ilişkimize odaklanmış durumdayız. Açık olmak gerekirse, AUKUS'u üç ülkenin ötesine genişletmek gibi bir planımız yok" ifadelerini kullandı.

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS Anlaşması, Eylül 2021'de imzalanmıştı.