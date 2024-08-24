Nordi Mukiele kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Nordi Mukiele kaç yaşında, nereli? Nordi Mukiele'nin kariyeri

Yeni sezonda stoper hattına Paulista takviyesi yapan Beşiktaş’ın Paris Saint-German forması giyen Nordi Mukiele’yi gündemine aldığı iddia edildi. Peki, Nordi Mukiele kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Nordi Mukiele kaç yaşında, nereli? Nordi Mukiele'nin kariyeri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2024 - 15:38
Nordi Mukiele kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Nordi Mukiele kaç yaşında, nereli? Nordi Mukiele'nin kariyeri
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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’un raporu doğrultusunda bek arayışına hız verdi. Beşiktaş'ta Nordi Mukiele transferde öncelikli isimler arasında. Peki, Nordi Mukiele kimdir? Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Nordi Mukiele kaç yaşında, nereli?

NORDI MUKIELE KİMDİR?

Nordi Mukiele, 1 Kasım 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Defans pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcu, bek de oynayabiliyor. Mukiele 2022'de RB Leipzig'den Paris Saint-German'a transfer oldu. 


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