Yayınlanma: 25.08.2024 - 09:23

Güncelleme: 25.08.2024 - 09:23

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de çalıştıran Alman Teknik Direktör Christoph Daum, hayatını kaybetti. Peki, Christoph Daum kimdir, kaç yaşında, nereli? Christoph Daum neden öldü?

CHRISTOPH DAUM KİMDİR?

Christoph Paul Daum 24 Ekim 1953'te Köln'de doğdu. Antrenörlük kariyerine 1. FC Köln'de başlayan Daum, dört sezon boyunca takımı çalıştırdı ve 1990'da Stuttgart'ın teknik direktörü oldu. Stuttgart ile 1991-92 sezonunda Bundesliga şampiyonu oldu ve ertesi sezon Almanya Süper Kupası'nı kazandı. Ocak 1994'te Gordon Milne'nin halefi olarak Beşiktaş'ın başına geçti ve 1994 Türkiye Kupası'nı kazandı. Sonraki sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu ile açtı ve 1994-95 sezonunda Türkiye Ligi şampiyonu oldu. 1996 ile 2000 yılları arasında Bayer Leverkusen'i çalıştırdı. Almanya'da 1996-97 sezonunu lig ikincisi, 1997-98 sezonunu lig üçüncüsü, 1998-99 sezonunu yeniden lig ikincisi olarak tamamladı. 1999-2000 sezonunda lig ikincisi oldu ve averaj ile şampiyonluğu kaçırdı. Ertesi sezon kokain skandalına karışan Daum, Ekim 2000'de görevinden istifa etti. Mart 2001'de Beşiktaş'a geri döndü, ancak ikinci döneminde başarılı olamadı. 2002 yılında Austria Wien ile anlaştı ve sezon sonunda Avusturya Ligi ve Avusturya Kupası'nı kazanarak duble yaptı.

Temmuz 2003'te Türkiye'ye dönen Daum, Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Fenerbahçe ile 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında Süper Lig şampiyonu oldu. Temmuz 2006'da Fenerbahçe'den ayrıldı ve üç sezon boyunca eski takımı 1. FC Köln'ü çalıştırdı. 2009'da yeniden Fenerbahçe'ye geldi ve sezonu Süper Kupa şampiyonluğu ile açtı. 2009-10 sezonunu Bursaspor'un bir puan gerisinde, ikinci sırada tamamladı. Daha sonra Almanya'ya geri dönen Daum, kısa bir dönem Eintracht Frankfurt'u çalıştırdı ve 2011'de Belçika ekibi Club Brugge ile anlaştı. 2013'te Bursaspor'un teknik direktörü olarak Türkiye'ye geri döndü. Son olarak Temmuz 2016'dan Eylül 2017'ye kadar Romanya millî takımını çalıştırdı ve emekli oldu.

CHRISTOPH DAUM NEDEN ÖLDÜ?

Türk futbolunun efsane isimlerinden Christoph Daum'dan acı haber geldi. Uzun süredir kanser tedavisi gören Christoph Daum'un 70 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.