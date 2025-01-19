32 yıllık evliliklerinin bittiği söyleniyordu: Obama çifti 'boşanma' iddialarına yanıt verdi!

Yayınlanma: 19.01.2025 - 16:23

Güncelleme: 19.01.2025 - 16:23

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, eşi Michelle Obama ile evliliklerinde kriz yaşadığına dair söylentilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Eski First Lady Michelle Obama’nın, Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemi yemin törenine ve eski başkan Jimmy Carter’ın cenazesine katılmaması, çiftin 32 yıllık evliliğinde sorunlar olduğu spekülasyonlarını artırmıştı.

Barack Obama, bu iddialara, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile cevap verdi. Michelle Obama’nın 61. doğum gününü kutlayan eski başkan, paylaştığı el ele tutuştuğu fotoğrafın altına şu ifadeleri ekledi:



"Hayatımın aşkına mutlu yıllar. Her odayı sıcaklık, bilgelik, mizah ve zarafetle dolduruyorsun ve bunu yaparken çok iyi görünüyorsun. Hayatın maceralarına seninle birlikte çıkabildiğim için çok şanslıyım. Seni seviyorum!"

Michelle Obama da eşinin bu jestine kayıtsız kalmayarak, "Seni seviyorum, tatlım!" yorumunu yaptı.

1989’da tanışan ve 1992’de evlenen Barack ve Michelle Obama çifti, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu iki avukat olarak tanınıyor. Çiftin, 1998 ve 2001 yıllarında doğan iki kızları bulunuyor.