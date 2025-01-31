Barack Obama ile Jennifer Aniston'un aşk yaşadığı iddiası gündemi sarsmıştı: Michelle Obama'dan ayrılık iddialarına ilk yanıt

Yayınlanma: 31.01.2025 - 11:02

Güncelleme: 31.01.2025 - 11:02

Eski First Lady Michelle Obama, eşi Barack Obama ile 32 yıllık evliliklerinde sorun yaşadıklarına dair çıkan söylentilere ortak bir mesaj paylaşarak yanıt verdi.

"BARACK VE BEN" MESAJI

61 yaşındaki Michelle Obama, Obama Vakfı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 2013 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Hadiya Pendleton'un anısına düzenlenecek törene eşi Barack Obama ile birlikte katılacaklarını duyurdu.



Mesajında "Barack ve ben" ifadelerini kullanan Michelle Obama’nın bu paylaşımı, çiftin evliliğiyle ilgili çıkan ayrılık söylentilerine karşı bir yanıt olarak yorumlandı.

AYRILIK DEDİKODULARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Pendleton, 2013 yılında Barack Obama'nın ikinci dönem başkanlık yemin töreninde majör takımıyla sahne aldıktan birkaç gün sonra Chicago’da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Obama çiftinin anma törenine birlikte katılacak olmaları, son aylarda artan evlilik krizine dair spekülasyonları da gölgede bıraktı.

Michelle Obama’nın, 9 Ocak’ta Jimmy Carter'ın cenaze törenine ve 20 Ocak'ta Donald Trump'ın yemin törenine eşi Barack Obama’ya eşlik etmemesi, çiftin ayrılacağı yönündeki iddiaları güçlendirmişti.

OBAMA VE ANISTON İDDİALARI

Ayrılık söylentileri, Barack Obama’nın ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile yasak aşk yaşadığı dedikodularıyla desteklenmişti. Aniston, katıldığı bir talk show programında bu iddialara yanıt vererek, "Kesinlikle doğru değil" demiş ve Barack Obama ile sadece bir kez karşılaştığını ifade etmişti.

Jennifer Aniston’ın uzun yıllardır sözcülüğünü yapan Stephen Huvane de söylentileri yalanlayarak, "Bu iddialar tamamen uydurma. Jennifer, Barack Obama’yı çok az tanıyor" açıklamasını yapmıştı.