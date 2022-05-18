Joe Biden: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini güçlü şekilde destekliyoruz
ABD Başkanı Biden, İsveç ve Norveç liderlerinin ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurusu "güçlü şekilde" desteklediklerini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşıladıklarını ve sürece güçlü destek verdiklerini açıkladı.
Yazılı açıklama yapan Joe Biden, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu güçlü şekilde destekliyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. ABD Kongresi ve NATO müttefiklerimizle Finlandiya ve İsveç'i tarihin en güçlü savunma ittifakına hızlı şekilde dahil etmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.
Başvuru yapılmasının önemli bir karar olduğunu belirten Biden, NATO'nun 5. maddesine bağlılıklarının sarsılmaz olduğunun altını çizdi.
İki ülkenin katılımının NATO'yu daha da güçlendireceğini söyleyen Biden, "NATO üyelikleri değerlendirilirken ABD; Finlandiya ve İsveç ile ortak güvenliğimize tehditlere karşı güçlü durulması ve saldırıların geri püskürtülmesi konusunda çalışmayı sürdürecektir" mesajını verdi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile yarın Washington'da görüşeceğini anımsatan Biden, görüşmelerde iki ülkenin NATO başvurusu ve Avrupa'nın güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.
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