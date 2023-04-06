Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'in başrolüdeki 'Joker 2'den yeni fotoğraflar paylaşıldı!
Todd Phillips, yönetmen koltuğunda oturduğu 'Joker: Folie à Deux' adlı filmin çekimleri sürerken, setten iki yeni fotoğraf paylaştı.
Batman’in büyük düşmanı ve Gotham şehrinin kötü adamı Joker’in hikâyesini anlatan ve eleştirmenlerden olumlu dönüş alan 'Joker: Folie à Deux' adlı devam filminin çekimleri sürüyor.
Yönetmen Todd Phillips Instagram hesabından, heyecanla beklenen filmin setinden iki yeni fotoğrafı paylaştı.
Fotoğraflarda başrol oyuncuları Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'in yer aldığı görüldü.
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