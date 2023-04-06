Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'in başrolüdeki 'Joker 2'den yeni fotoğraflar paylaşıldı!

Todd Phillips, yönetmen koltuğunda oturduğu 'Joker: Folie à Deux' adlı filmin çekimleri sürerken, setten iki yeni fotoğraf paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 12:09
Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'in başrolüdeki 'Joker 2'den yeni fotoğraflar paylaşıldı!
Abone Ol google-news

Batman’in büyük düşmanı ve Gotham şehrinin kötü adamı Joker’in hikâyesini anlatan ve eleştirmenlerden olumlu dönüş alan 'Joker: Folie à Deux' adlı devam filminin çekimleri sürüyor.

Yönetmen Todd Phillips Instagram hesabından, heyecanla beklenen filmin setinden iki yeni fotoğrafı paylaştı. 

Fotoğraflarda başrol oyuncuları Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'in yer aldığı görüldü.


İlgili Haberler

Joker'in devam filmi 'Joker: Folie à Deux'den ilk görsel geldi

Joker'in devam filmi 'Joker: Folie à Deux'den ilk görsel geldi
Joker 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Joker 2 ne zaman vizyona girecek?

Joker 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Joker 2 ne zaman vizyona girecek?
'Joker 2' filminin vizyon tarihi belli oldu

'Joker 2' filminin vizyon tarihi belli oldu

Resmi İlanlar

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

En Çok Okunan Haberler