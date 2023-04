Lady Gaga kimdir, kaç yaşında, nereli? Lady Gaga'nın şarkıları neler?

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 16:10

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 16:12

Ünlü sanatçı Lady Gaga, Joker'in devam filmi olan Joker: Folie à Deux'da, başrol kadrosunu Joaquin Phoenix'le birlikte paylaştı. Filmin vizyona girmesi heyecanla beklenirken, Lady Gaga'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Lady Gaga'nın şarkıları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

LADY GAGA KİMDİR?

Lady Gaga (Stefani Joanne Angelina Germanotta), 28 Mart 1986'da ABD'nin New York eyaletine bağlı Manhattan bölgesinde doğdu.

Gençlik yıllarında şarkılar yazdı, açık mikrofon toplantılarında çaldı ve lise oyunlarında performans sergiledi. Ayrıca müzik kariyerine odaklanmak için eğitimini yarıda bırakmadan önce CAP21'da öğrenim gördü. Anlaşma yaptığı Def Jam Recordings'ten çıkarıldıktan sonra Sony/ATV Music Publishing'de şarkı yazarı olarak görev aldı. Orada Gaga'nın vokal yeteneklerini beğenen şarkıcı Akon, 2007'de Gaga'nın Interscope Records ve kendi şirketi KonLive Distribution ile ortak bir anlaşma imzalamasına yardımcı oldu. Gaga, 2008'de yayımladığı ilk stüdyo albümü The Fame ve albümden çıkan "Just Dance" ve "Poker Face" gibi dünya genelindeki listelerde bir numara olan single'lar ile ünlendi.

Gaga'nın ikinci albümü Born This Way, 2011'de yayımlandı ve ilk haftasında bir milyonun üzerinde satış yaptığı ABD dâhil yirmiden fazla ülkede listelerin zirvesinde yer aldı. Albüme adını veren şarkı, bir haftadan kısa süre içerisinde bir milyondan fazla indirilerek iTunes'ta en hızlı satan şarkı oldu. 2013'te yayımladığı üçüncü albümü Artpop, ABD listelerinde bir numara oldu ve "Applause" single'ına yer verdi. 2014'te Tony Bennett ile birlikte yayımladığı Cheek to Cheek adlı caz albümü, Gaga'nın ABD'de art arda bir numara olan üçüncü albümü oldu. American Horror Story: Hotel dizisindeki performansıyla 2016'da En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü aldı. Beşinci stüdyo albümü Joanne (2016) ile 2010'larda ABD'de bir numarada yer almış dört albümü olan ilk kadın oldu.

YILIN KADINI SEÇİLDİ

Ocak 2016 itibarıyla dünya genelinde 27 milyon albüm ve 146 milyon single satışı gerçekleştiren Gaga, tüm zamanların en çok satan sanatçılarından biridir. Başarıları arasında pek çok Guinness Dünya Rekoru, bir Akademi Ödülü, iki Altın Küre Ödülü, üç Brit Ödülü, on üç Grammy Ödülü ve Songwriters Hall of Fame ile Council of Fashion Designers of America tarafından verilen ödüller bulunmaktadır. Gaga, Billboard'un Yılın Sanatçısı listelerinde ve Forbes'un güç ve kazanç sıralamalarında yer almaktadır. 2012'de VH1'ın Müzikteki En Büyük Kadınlar listesinde dördüncü sırada yer aldı, 2013'te Time'ın son on yılın en etkili insanları ile ilgili düzenlediği okuyucu anketinde ikinci oldu ve 2015'te Billboard tarafından Yılın Kadını seçildi. Mesleğinin yanı sıra aralarında LGBT hakları ile gençlerin güçlendirilmesi ve zorbalıkla mücadele amacıyla kurduğu kâr amacı gütmeyen Born This Way Foundation'ın bulunduğu çeşitli hayırseverlik ve sosyal aktivizm çalışmaları yürütmektedir.

LADY GAGA'NIN DİSKOGRAFİSİ

Solo stüdyo albümleri

The Fame (2008) (2009'da The Fame Monster olarak yeniden yayımlandı)

Born This Way (2011)

Artpop (2013)

Joanne (2016)

Chromatica (2020)

Ortak stüdyo albümleri

Cheek to Cheek (Tony Bennett ile birlikte) (2014)

Love for Sale (Tony Bennett ile birlikte) (2021)

Film müziği albümleri

A Star Is Born (Bradley Cooper ile birlikte) (2018)

Top Gun: Maverick (Music from the Motion Picture) (2022)

Remiks albümleri

The Remix (2010)

Born This Way: The Remix (2011)

Dawn of Chromatica (2021)

LADY GAGA'NIN FİLMOGRAFİSİ

Film

Ustura Dönüyor (2013)

Günah Şehri: Uğruna Öldürülecek Kadın (2014)

Gaga: Five Foot Two (2017)

A Star Is Born (2018)

Gucci Ailesi (2021)

Joker: Folie à Deux (2024)

Televizyon

American Horror Story: Hotel (2015–2016)

American Horror Story: Roanoke (2016)