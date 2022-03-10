Joe Biden’dan Putin’e krizi tırmandıracak suçlama
ABD Başkanı Joe Biden, ABD’de enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının nedeninin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgali olduğunu ifade etti.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Avrupa ve ABD’de tüketici fiyatları artmayı sürdürüyor. ABD’de enflasyonun yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı göstermesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden yazılı açıklama yaptı.
Biden, açıklamasında, “Bugünkü enflasyon raporu, fiyat artışları nedeniyle ABD’lilerin bütçelerinin daraldığını ve ailelerin Putin'in fiyat artışının etkilerini hissetmeye başladığını gösteriyor. Bu ay enflasyona en büyük katkı, piyasaların Putin'in agresif eylemlerine tepki vermesiyle gaz ve enerji fiyatlarındaki artış oldu” ifadelerini kullanarak, ABD’de enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının nedeninin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgali olduğunu savundu.
"YÖNETİMİM, YATIRIMLAR İÇİN BASKI YAPIYOR"
Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların maliyetleri artırdığını ifade eden Biden, “Ancak ABD’liler şunu bilemeli ki Putin'e ve yandaşlarına yüklediğimiz maliyetler, bizim maliyetlerimizden çok daha yıkıcı” dedi.
Tüketici fiyatlarını aşağı çekmek için elinden gelen yapacağını aktaran Biden, 60 milyon varillik stratejik petrol rezervinin serbest bırakıldığını hatırlatarak, “Yönetimim, ABD’de daha fazla üretim yapabilmemiz, tedarik zincirlerimizi güçlendirebilmemiz ve malları daha düşük maliyetle piyasaya sürebilmemiz için yatırımlar için baskı yapıyor. Büyük şirketlerin tüketicilere adil fiyatlar sunduğundan emin olmak için rekabeti teşvik ediyorum” dedi.
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