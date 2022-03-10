Son Dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine yönelik açıklama
Son dakika gelişmesi... Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Erdoğan ve Biden'ın 'yapıcı' bir görüşme gerçekleştirdiğini, Biden'ın Türkiye'nin bugünkü diplomatik girişiminden dolayı çok memnun olduğunu belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 'yapıcı' bir görüşme gerçekleştirdiğini, Biden'ın Türkiye'nin bugün Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki diplomatik girişiminden dolayı çok memnun olduğunu belirtti.
Psaki, günlük basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan ve Biden'ın 'yapıcı ve uzun bir görüşme' gerçekleştirdiğini belirten Psaki, Türkiye'nin girişimiyle Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya gelmesine değindi.
Psaki, "Başkan, Türkiye'nin oynadığı rolden ve bugün diplomatik müzakerelere ev sahipliği yapmasından dolayı oldukça memnun" ifadesini kullandı.
BEYAZ SARAY'DAN 'İKİLİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ' VURGUSU
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama da yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin endişelerini dile getirdiklerine işaret edilen açıklamada, "İki lider, Rusya'nın saldırılarını bir an önce durdurması gerekliliğini bir kez daha vurgularken, krize karşı koordineli yanıt verilmesini memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
- Biden, Türkiye'nin çatışmaya diplomatik çözüme destek verme çabalarından, ayrıca Türkiye'nin barış ve istikrar için bölgesel liderler ile son zamanlardaki temaslarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buna ek olarak iki lider, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsatları ele aldı.
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