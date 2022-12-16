Joe Biden'dan tahıl koridoruna destek: Anlaşmanın uzatılmasını destekliyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının uzatılmasını desteklediğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2022 Cuma, 11:55
Joe Biden'dan tahıl koridoruna destek: Anlaşmanın uzatılmasını destekliyoruz
Abone Ol google-news

ABD Başkanı Joe Biden, Washington DC'de düzenlenen ABD-Afrika Zirvesi'nde konuştu.

Joe Biden, Afrika ve "dünya halkları" yararına Ukrayna limanları üzerinden tahıl ve gübre ihracatına yönelik Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının uzatılmasını desteklediğini söyledi.

Biden, "Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmak için BM destekli anlaşmanın uzatılmasını desteklemeye devam ediyoruz, bu sadece Afrika'ya değil tüm dünyadaki halklara fayda sağlayacaktır" dedi.


ABD Başkanı Joe Biden ABD Tahıl tahıl koridoru

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler