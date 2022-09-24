Johnny Depp'in avukatı Joelle Rich kimdir?

24 Eylül 2022 Cumartesi, 09:50

Ünlü aktör Johnny Depp'in "eşini dövdüğü" iddia edilen bir haber nedeniyle Sun gazetesine dava açmıştı. Ünlü aktörü temsil eden avukat ekibi arasında Joelle Rich de yer alıyordu. Depp bu davayı kaybetmişti.

JOELLE RİCH KİMDİR?

Joelle Rich 1985 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. Birmingham Üniversitesi'nde hukuk okuyan Rich uzmanlık eğitmini BPP Hukuk Okulu'nda aldı. Uluslararası hukuk firması Schillings'in ortağı olan rich aynı zamanda Meghan Markle gibi pek çok ünlü ismin avukatlığını yapıyor. İki çocuk sahibi olan Joelle Rich'in eşiyle ayrı yaşadığı ve boşanma sürecinde olduğu iddia edildi.