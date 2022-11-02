Julie & Julia'nın senaristi Julie Powell yaşamını yitirdi

ABD'li ünlü yemek kitabı yazarı ve Julie & Julia filminin senaristi Julie Powell yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2022 Çarşamba, 12:51
Julie & Julia'nın senaristi Julie Powell yaşamını yitirdi
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Meryl Streep'in başrolünü oynadığı Julie & Julia filmin ilham kaynağı Julie Powell, 49 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'nin New York kentinde, yemek kitabı yazarlığıyla tanınan ve aynı zamanda yemek tarifleri üzerine blog yazarlığı yapan Julie Powell, kitabıyla tanınan yemek bloggerı kalp ritim bozukluğuna bağlı kalp durması nedeniyle öldü.

Julie Powell'ın eşi Eric Powell, New York Times gazetesine verdiği demeçte Julie'nin 26 Ekim'de vefat ettiğini doğruladı.


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