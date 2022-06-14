Justin Bieber: Ramsay Hunt sendromu nedir?

14 Haziran 2022 Salı, 01:38

Instagram/Justin Bieber Bieber durumunu 10 Haziran'da Instagram'dan bir video ile duyurdu

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber 10 Haziran'da paylaştığı videoda, nadir görülen bir yüz felcine yakalandığını ve bu nedenle dünya turnesinin geri kalanındaki konserleri iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Bieber'ın Instagram'dan yayınladığı videoda Ramsay Hunt sendromu (RHS) adı verilen ve bir virüsün yol açtığı bu hastalığın etkileri de açıkça gözüküyordu.

Şarkıcının iyileşmesinin ne kadar süreceği henüz bilinmese de hastalıkla ilgili bilinenleri derledik.

RAMSEY HUNT SENDROMUNA NE YOL AÇIYOR?

RHS varicella zoster virüsü (VZV) denilen bir virüs nedeniyle tetikleniyor.

Bu virüs insanlarda iki yaygın hastalığa daha yol açıyor: Suçiçeği ve zona.

RHS, bu virüsün yüz kaslarını kontrol etmeyi sağlayan sinir hücresini enfekte etmesi sonucu oluşuyor.

Facial Palsy (Yüz Felci) UK derneğine göre bu sendromu yaşayan kişilerin tamamı, çocukluğunda suçiçeği geçirmiş kişiler. Vücutları bu virüsü yenmiş olsa da, virüs inaktif bir şekilde sinirlerde yaşamaya devam edebiliyor.

Bir süre sonra ise VZV tekrar aktive olabiliyor. Bunun ardındaki neden tam olarak bilinmese de bağışıklık sisteminin düşmesinin bir tetikleyici olabileceği düşünülüyor.

Bir diğer faktör ise stres. Yüksek stres zonayla da ilişkilendiriliyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Bieber'ın paylaştığı videoda da görüldüğü gibi en bariz semptomlardan biri, etkilenen yüz kaslarının güç kaybetmesi.

Getty Images Bieber dünya turnesindeki konserleri iptal etmek zorunda kaldı

Diğer belirtiler arasında ise yüz, kulak, ağız içi ve kafa derisinde kabarcıklar ve kaşıntı yer alıyor.

Bazı insanlar da duyma kaybı ve şiddetli acı bildiriyor.

BULAŞICI MI?

Suçiçeğinin aksine zona ve RHS bulaşıcı değil.

Fakat doktorlar, suçiçeği veya zona geçirmemiş kişilerin, RHS'li birinin açık yarasından virüs kapabileceği uyarısında bulunuyor.

NE KADAR YAYGIN?

Ramsey Hunt sendromu nadir görülen bir virüs. ABD'deki Ulusal Nadir Görülen Hastalıklar Örgütü, her 100 bin kişiden beşinde görüldüğünü tahmin ediyor.

Kanser için bu oran 100 bin kişide 440.

Getty Images Yüzün belli bölgelerinde akut ağrı da hastalığın belirtileri arasında

NASIL TEŞHİS EDİLİYOR VE TEDAVİSİ NE?

Doktorlar hastalığa teşhis koyabilmek için kan testi öneriyor.

Antiviral ilaçlar, steroid, ağrı kesici ve yüz egzersizleri tedavide kullanılan yöntemler arasında.

Hastalığa yakalananların büyük bir kısmı tamamen iyileşse de sinir hasarının yüksek olduğu vakalarda tam iyileşme daha uzun sürebiliyor.

Az sayıda vakada ise yüz felcinin bir kısmının veya işitme kaybının kalıcı hale gelmesi mümkün.