Ferrari'sini boyatan Justin Bieber'a satış ambargosu

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:42

Ferrari’nin ikonik arabalarıyla ilgili çok hassas kurallara sahip olduğu biliniyor. İnsanların ikonik Ferrari modellerini kontrol eden ve bu modeller üzerinde değişim yapılmasına izin vermeyen İtalyan otomotiv devi, son olarak Justin Bieber’ı kara listeye aldı. Justin Bieber’ın Ferrari satın almasına izin verilmeyecek.

ShiftDelete'in haberine göre; İtalyan basınından gelen son bilgiler, Ferrari’nin katı kurallarını ve mülkiyet koşullarını ihlal eden Justin Bieber’ın cezalandırıldığını söylüyor. Orijinal 458 Italia F1’e neon mavi boya ekleyen Kanadalı şarkıcı, Ferrari’nin kara listesine eklenen son isim oldu.

BIEBER’A SATIŞ AMBARGOSU

28 yaşındaki ünlü şarkıcı, yeni bir Ferrari satın almak isterse sorunlar yaşayabilir. Ortaya çıkan son bilgilere göre Ferrari, ikonik modeli boyattığı gerekçesiyle Justin Bieber’ın yeni araba satın almasını yasaklamaya karar verdi.

Ferrari, arabalara modifiye yaptırma konusunda sert kurallara sahip. Arabalar üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, yetkili isimler tarafından onaydan geçmek zorunda. Ancak Bieber, bu onayı almamış gibi görünüyor.

SUÇU SADECE 'BOYATMAK' DEĞİL

Açıklamalara göre, Kanadalı popçunun tek suçu Ferrari 458 Italia F1’sine neon mavi boya eklemesi değil. İddialara göre Bieber, aracını, 2016 yılında Los Angeles’taki bir otoparkta iki hafta boyunca bıraktı. Bieber’ın parti çıkışı arabayı nereye bıraktığını unuttuğu ortaya çıktı. Bu “suça” ek olarak şarkıcının alevli çamurluklar ve jantlar taktığı da belirtildi.

İtalyan üretici için bazı kurallar bulunuyor. Örneğin aracı başka bir kişinin kullanılması hoş karşılanmıyor. Ayrıca sıfır alınan arabayı ilk yıl satmak da yasak. Ek olarak araba satışı sonrasında, arabayı Ferrari alamayacağı için, şirkete bilgi verilmeli.

Daha önce Ferrari kara listesine eklenen isimler ise 50 Cent, Nicholas Cage ve Kim Kardashian’dı.

Konuya ilişkin Justin Bieber’dan henüz bir açıklama gelmedi.