Justin Bieber'dan sevenlerini üzen haber: 'İyileşmek için her şeyi yaptım ama'

10 Haziran 2022 Cuma, 10:43

Ünlü şarkıcı konserlerini erteledikten sonra sosyal medyadan durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Justin Bibeber hastalığının kötüye gittiğini ve bu nedenle turu ertelediğini açıkladı.

Bieber, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Bunu söylediğime inanamıyorum. İyileşmek için her şeyi yaptım ama hastalığım giderek kötüleşiyor. Sizi çok seviyorum ve dinlenip iyileşeceğim.”

Şarkıcı, doktorlarının talimatı üzerine programlarını ertelediğini belirtti.

Bieber’ın daha önce lyme hastalığına yakalandığı söyleniyordu.