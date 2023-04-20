K-pop yıldızı Moonbin evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 20.04.2023 - 09:05

Güncelleme: 20.04.2023 - 09:06

Güney Kore medyasının polise dayandırdığı haberine göre, ünlü şarkıcı Moonbin Çarşamba gecesi Seul'deki evinde menajeri tarafından tepkisiz bir şekilde bulundu.

Polis, "Kendi canına kıymış gibi görünüyor, ancak kesin ölüm nedenini belirlemek için otopsi inceleniyor" dedi.

Şirketi Fantiago'dan yapılan açıklamada Moonbin'in "beklenmedik bir şekilde dünyamızdan ayrıldığı ve gökyüzünde bir yıldız haline geldiği" belirtildi.

Şirket, Astro'nun tüm üyelerinin Moonbin'in cenaze töreni için Perşembe günü Seul'e döneceğini söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada ayrıca Moonbin'in ailesinin huzur içinde saygılarını sunabilmeleri için insanlardan "spekülatif ve kötü niyetli haberlerden kaçınmaları" istendi.

MOONBİN

Moonbin, 2016 yılında 18 yaşındayken popüler erkek grubu Astro'ya katılmadan önce aktör ve model olarak çalışmıştı.

2020'den beri bir başka Astro üyesi Sanha ile ikili olarak sahne alıyordu. Moonbin & Sanha, 8 Nisan'da Bangkok'ta gerçekleştirdikleri son performanslarıyla bir dünya turunun ortasındaydı.

Moobin'in kız kardeşi Moon Sua da Billlie kız grubunun bir parçası olan bir K-pop şarkıcısı. Kardeşler daha önce halka açık röportajlarda birbirlerine olan bağımlılıkları hakkında konuşmuşlardı.