Kabil'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Afganistan'da bir eğitim kurumuna saldırı düzenlendi. Bölgeden gelen ilk haberlere göre 19 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim enstitüsünde patlama oldu. Kabil polis sözcüsü Halid Zadran Reuters'e verdiği demeçte, "Enstitünün içinde bir patlama meydana geldi, patlama can kaybına neden oldu" dedi.
Güvenlik görevlilerinin inceleme yapmak için bölgeye geldiğini de sözlerine ekledi.
'İNTİHAR SALDIRISI' İDDİASI
İsminin açıklanmaması koşuluyla Reuters'e konuşan bir tanık, bir intihar saldırganının eğitim merkezinde patlayıcıları patlattığını söyledi. Saldırıda en az 19 kişi öldüğü 27 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.
2020'DE DE SALDIRI OLMUŞTU
IŞİD'in 2020'de Kabil'in batısındaki bir eğitim merkezine düzenlediği saldırıda ölen 24 kişi arasında genç öğrenciler de vardı.
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