Kabil'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Kabil Askeri Havalimanı'nın dışında meydana gelen patlamada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İHA
01 Ocak 2023 Pazar, 12:38
Kabil'de patlama: Ölü ve yaralılar var
Abone Ol google-news

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Kabil Askeri Havalimanı'nın dışında patlama meydana geldi.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafee Takkur, sabah saatlerinde Kabil'de askeri havalimanının dışında patlama meydana geldiğini ve yaşanan patlamada çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralıların olduğunu belirtti. Takor, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Al Jazeera'da yer alan haber göre ise, meydana gelen patlamada on kişi öldü, sekiz kişi de yaralandı.


afganistan kabil patlama

En Çok Okunan Haberler