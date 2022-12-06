Afganistan'da bombalı saldırı: 7 kişi öldü
Afganistan’ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkez ilçesi Mezar-ı Şerif’te memurları taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.
Afganistan’da yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde Özbekistan’a açılan Hayratan Sınır Kapısı'nda çalışan memurları taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed Asıf Veziri, yaptığı açıklamada, Seyidabad kavşağında gerçekleştirilen saldırıda 7 memurun hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Bombanın yol kenarındaki seyyar satıcıların el arabasına yerleştirildiği belirlendi.
Olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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