Kaçak mahkum 32 yıl sonra yakalandı

Kaçak mahkum Greg Lawson, başka bir adamı vurduktan ve cinayete teşebbüsten hüküm giydikten sonra 30 yılı aşkın bir süredir yetkililerden kaçıyordu.

Yetkililere göre, bu hafta Meksika'nın güneyinde yakalanmasının ardından hapishaneye götürüldü.

FBI Perşembe günü sosyal medya platformu X'te Lawson'ın kanundan alışılmadık derecede uzun süren kaçışının son anlarını gösteren bir video yayınladı.

Lawson'un, bir havaalanı kapısında inmesini bekleyen bir kolluk görevlisi bileğine kelepçe takarken güldüğü görüldü.

The three-decades-long search for a man convicted of attempted murder is over, thanks to a tip received by #FBINewOrleans. This morning, 63-year-old Greg Lawson is back in a Louisiana jail awaiting action by Bienville Parish authorities. https://t.co/HGdL4xJvHg pic.twitter.com/kVLfx8O7dS