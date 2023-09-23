Kaçak mahkum 32 yıl sonra yakalandı

ABD'de cinayete teşebbüsten hüküm giyen bir adam 32 yıl sonra Meksika'da yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 12:11
Kaçak mahkum 32 yıl sonra yakalandı
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Kaçak mahkum Greg Lawson, başka bir adamı vurduktan ve cinayete teşebbüsten hüküm giydikten sonra 30 yılı aşkın bir süredir yetkililerden kaçıyordu. 

Yetkililere göre, bu hafta Meksika'nın güneyinde yakalanmasının ardından hapishaneye götürüldü.

FBI Perşembe günü sosyal medya platformu X'te Lawson'ın kanundan alışılmadık derecede uzun süren kaçışının son anlarını gösteren bir video yayınladı. 

Lawson'un, bir havaalanı kapısında inmesini bekleyen bir kolluk görevlisi bileğine kelepçe takarken güldüğü görüldü.

 

Kısa kollu, zeytin yeşili bir kargo gömleği ve kamuflaj beyzbol şapkası giyen 63 yaşındaki Lawson, kendisini kelepçeleyen polis memuruna "Nasılsınız?" diye sordu. 

Polis memuru "İyiyim" diye cevap verdikten sonra görüntü kesildi. Lawson, Louisiana'nın kuzeydoğusundaki bir hapishane hücresine götürüldü.

Olay, Lawson'ın Louisiana'nın Bienville bölgesinde Seth Garlington adında bir adamı vurmaktan yargılandığı 1991 yılından beri devam ediyordu. 

LAWSON'UN GEÇMİŞİ

İki adamın aynı mahallede büyüdüğü ve kavganın da araba yüzünden ortaya çıktığı bildirildi. Lawson ve Garlington arasında bir benzin istasyonunun otoparkında yumruk yumruğa bir kavga yaşandı. Taraflar, silahlarını birbirine doğrultuktan sonra çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Garlington yaralanarak, hayatını kaybetti. Lawson ikinci derece cinayete teşebbüsle suçlandı.

Yaşananlardan sonra Lawson'un, çıkarıldığı mahkeme sonrasında kaçarak kayıplara karıştığı kaydedildi.

Sonunda, 2007 yılında FBI, tutuklanmasını sağlayacak bilgi için 10 bin dolar ödül teklif etti.

Lawson'un yıllar boyunca büyüdüğü bölgede ve yabancı ülkelerde görüldüğü iddia edildi. 

Ancak, New Orleans'taki FBI yetkilileri Lawson'un Meksika'da olduğuna dair bir ihbar alana kadar hiçbir şey doğrulanmamıştı.


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ABD

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