Kaçakçılık operasyonunda binlerce eşek penisi ele geçirildi

Yayınlanma: 14.07.2023 - 13:16

Güncelleme: 14.07.2023 - 13:16

Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'taki uluslararası havaalanında gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonunda çuvallar dolusu eşek penisi ele geçirildi.

AP'ye konuşan Nijeryalı yetkililer, Hong Kong'a binlerce eşek penisi göndermeye hazırlanan bir kaçakçılık çetesinin çökertildiğini açıkladı.

Nijerya Gümrük Servisi bölge komutanı Sambo Dangaladima, güvenlik güçlerinin çuvallarda bulunanları “ilk başta inek penisi olarak tespit ettiklerini, ardından detaylı inceleme sonrası eşek penisi olduğu sonucuna vardıklarını” söyledi.

Dangaladima, “16 çuval dolusu” eşek penisine el konulduğunu belirterek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

AP, Nijerya'dan kaçırılmak üzere yakalanan eşek cinsel organlarının ele geçirilmesinin “nadir bir olay” olduğunu, ancak “eşek derilerinin sıklıkla ihraç edildiğini ve hatta ülke dışına kaçırıldığını” yazdı.

Geçtiğimiz günlerde Nijerya gümrük memurlarının, komşu ülke Nijer'den ülkeye kaçak olarak sokulan 116 bin dolar değerinde eşek derisi ele geçirdiği bildirildi.

Nijeryalı yetkililerin, Afrika ülkesinden eşek derisi ihracatını engellemeye çalıştığı belirtilirken, deri talebinin özellikle ülkenin kuzey kesimlerindeki hayvan sayısını büyük ölçüde azalttığı kaydedildi.

2021 yılında Nijeryalı senatörler, eşeklerin öldürülmesinin ve derilerinin ihracatının yasaklanmasına ilişkin bir parlamentoya bir öneri sunmuşlardı.