Kaddafi'nin mezarının açılması talebi gündeme geldi

Libya’da ‘Ulusal Uzlaşma için Kapsayıcı Ulusal Konferans Hazırlık Komitesi’nin çalışmaları, eski lider Muammer Kaddafi’nin yandaşları ile Başkanlık Konseyi arasındaki anlaşmazlıkları gün yüzüne çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2023 - 12:10
Kaddafi'nin mezarının açılması talebi gündeme geldi
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Geçtiğimiz hafta Sebha'da düzenlenen konferansın hazırlık komitesi toplantısında bazı ihtilaflar ortaya çıktı ve Seyfülislam Kaddafi’nin temsilcileri “Başkanlık Konseyi'nin ulusal uzlaşıyı tamamlama konusundaki ciddiyetsizliğini" gerekçe göstererek konferanstan çekildi.  

Ekibin başkanı Şeyh Ali Ebu Sabiha, Şarku'l Avsat'a, "Şehit Kaddafi'nin ailesinin takip edilmesinin durdurulmasını talep ettiklerini, ayrıca merhum cumhurbaşkanı ve oğlu El-Muatasem Billah ve Savunma Bakanı Ebu Bekir Yunus bulunduğu mezarın açılmasını talep ettiklerini" belirtti. 

Şarku’l Avsat’ın aktardığına göre, Sabiha, “Ailelerinin nerede olduklarını bilmedikleri birçok kayıp kişi var ve Başkanlık Konseyi tüm bu dosyalarla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadı” ifadelerini kullandı.


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