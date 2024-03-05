Kadın futbol yıldızına 'ırkçılık' davası

Chelsea'de forma giyen Avustralyalı milli futbolcu Sam Kerr, Londra'da bir polis memuruna ırkçı tacizde bulunduğu iddiasıyla önümüzdeki yıl Şubat ayında mahkemeye çıkacak

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:25
Kadın futbol yıldızına 'ırkçılık' davası
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Chelsea'de forma giyen Avustralyalı milli futbolcu Sam Kerr, 30 Ocak'ta Londra'nın güneybatısındaki Twickenham'da bir polis memuruna hakaret, tehdit veya küfürlü kelimeler kullanmakla suçlandıktan sonra mahkemeye çıkarıldı.

Polis sözcüsü, olayın bir taksi ücreti ile ilgili bir şikayete yanıt veren bir memurla ilgili olduğunu söyledi.

Kerr, mahkemedeki duruşmaya video bağlantısı aracılığıyla katılarak, suçlamaları reddetti. 

Kerr hakkında önümüzdeki yıl Şubat ayında dört günlük bir duruşma yapılması bekleniyor.

Kerr, 2019'dan bu yana Avustralya kadın milli takımının kaptanlığını yapıyor. Avustralya'nın 69 golle tüm zamanların en skorer oyuncusu olan Kerr, 2019-20 sezonunun ortasında Chelsea'ye katıldı ve takım için çıktığı 128 maçta 99 gol attı.


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