Chelsea geriden geldiği maçta 1 puana razı oldu!

Yayınlanma: 02.03.2024 - 20:04

Güncelleme: 02.03.2024 - 20:04

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea, Brentford deplasmanına konuk oldu. Mücadele 2-2 sona erdi.

Chelsea, 35. dakikada Nicolas Jackson ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. Brentford, ikinci yarıda geri döndü. Ev sahibi ekip, 50. dakikada Mads Roerslev ve 69. dakikada Yoane Wissa'nın attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Chelsea'de 83'te sahneye çıkan Axel Disasi maçın skorunu 2-2 olarak tayin etti.

Bu sonucun ardından Chelsea 36, Brentford 26 puana yükseldi.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Brentford, gelecek hafta Arsenal deplasmanına gidecek.