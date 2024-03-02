Chelsea geriden geldiği maçta 1 puana razı oldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brentford ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 20:04
Chelsea geriden geldiği maçta 1 puana razı oldu!
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İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea, Brentford deplasmanına konuk oldu. Mücadele 2-2 sona erdi.

Chelsea, 35. dakikada Nicolas Jackson ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. Brentford, ikinci yarıda geri döndü. Ev sahibi ekip, 50. dakikada Mads Roerslev ve 69. dakikada Yoane Wissa'nın attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Chelsea'de 83'te sahneye çıkan Axel Disasi maçın skorunu 2-2 olarak tayin etti.

Bu sonucun ardından Chelsea 36, Brentford 26 puana yükseldi.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Brentford, gelecek hafta Arsenal deplasmanına gidecek.


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