Chelsea - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında sahasında Leeds United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere FA Cup 5. tur heyecanı sürüyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, sahasında Daniel Farke'nin ekibi Leeds United ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge'de oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
CHELSEA - LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayımlanacak.
Chelsea, FA Cup'ın 4. turunda deplasmanda Aston Villa'yı 3-1 mağlup etmişti.
Leeds United ise deplasmanda Plymout'u 4-1 mağlup etmişti.
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