Chelsea - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında sahasında Leeds United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 13:04
Chelsea - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere FA Cup 5. tur heyecanı sürüyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, sahasında Daniel Farke'nin ekibi Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge'de oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

CHELSEA - LEEDS UNITED  MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayımlanacak.

Chelsea, FA Cup'ın 4. turunda deplasmanda Aston Villa'yı 3-1 mağlup etmişti.

Leeds United ise deplasmanda Plymout'u 4-1 mağlup etmişti.


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