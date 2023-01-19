Kadın, kendisine hakaret eden patronunu dava ederek tazminat davasını kazandı

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:49

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 09:49

Pakistanlı Aishah Zaman adında bir kadın çalışan, Knightsbridge Furnishing firmasında çalışırken patronu Shahzad Younas'ın bir dizi aşağılayıcı yorumuna maruz kaldı.

Aishah Zaman, kendisine yönelik aşağılayıcı yorumlardan dolayı patronuna dava açtı.

Shahzad. mahkemede Younas'ın kendisine "şişko" ve "fahişe" gibi isimler taktığını söyledi.

"OYUN OYNUYOR"

Zaman, "Oynadığı bir oyun gibi geliyor, sadece uzatıyor. Kendimi oyuna getirilmiş gibi hissediyorum. Gece gündüz çalışıyorum ve kazandığım her şeyi bu işe yatırıyorum. Sonuna kadar gitmek istiyorum ama buna gücüm yetmiyor. İşlerini Pakistan ve Budapeşte'den yürütüyor. Bunu her yerden yapabilir. Ama biliyorum ki arkasına yaslanıp bana gülüyor. Aslında ben kaybettim ve o kazandı" dedi.

Geçen yıl da Younas'ın, Zaman'a yönelik bir dizi istenmeyen girişimde bulunduğu öğrenildi.

Younas, Zaman'ın şirketten 17.718 Sterlin çaldığını iddia ederek, Zaman'ın kendisine açtığı davayı kapatması halinde iddialarından vazgeçeceğini söyledi.

ADALET SİSTEMİNE İSYAN ETTİ

Zaman, adalet sistemi tarafından hayal kırıklığına uğratıldığını hissettiğini ve LinkedIn hesabına göre Macaristan ve Polonya'da tekstil işlerini yürüttüğünü belirten eski patronunun asla adaletle yüzleşmeyeceğinden korktuğunu söyledi.

Zaman, "İnsanlar, onun bu şekilde davranması için benim yanlış bir şey yapmış olmam gerektiği gibi bir düşünceye sahipler ama karar açıktı. Sistem bunun için yeterince güçlü hissetmiyor. Mahkeme bir karar verebilir ama bunu uygulayamaz. Başka bir ülkede oturup şirketlerini yönetebilir ve bu şekilde devam eder" diye konuştu.

ESKİ ŞİRKET YÖNETİCİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Zaman'ın, eskiden çalıştığı şirket tasfiye edildiği için kazandığı tazminat ücretini alamayacağı belirtildi.

Knightsbridge Furnishing'in önceki yöneticisi Sameer Khan, Zaman'ın kazandığı tazminat davasına yönelik, "İşimiz sona erdiği için üzgünüz, bu nedenle herhangi bir tazminat ödeyemiyoruz" ifadelerini kullandı.