Kafasından vurulan asker 40 yıl uyumadan yaşadı
Kafasından vurulan bir Macar askeri, geçirdiği ameliyatın ardından hayatına 40 yıl boyunca hiç uyumadan devam etti.
Çoğu insan günde sekiz saatlik bir uykuya ihtiyaç duyarken, Birinci Dünya Savaşında savaşmış olan Macar askeri Paul Kern, kafasından vurulduktan sonra 40 yıl boyunca hiç uyumadan yaşadı.
Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand ve eşinin suikaste kurban gitmesinin ardından Kern, savaşın kendisi üzerinde ne kadar kalıcı bir etkisi olacağını bilmeden Macaristan'ın hücum kıtasına katıldı.
SAĞLIK SIKINTISI YAŞAMADI
Kern, 1951 yılında hücum kıtasında görev yaptığı sırada kafasından vuruldu. Sağ şakağından kafatasına giren kurşunun etkisiyle bayılılan Kern, derhal Lemberg hastanesine götürüldü ve burada doktorlar, kurşunun çıkarılmaması halinde muhtemelen öleceği teşhisini koyuldu.
Daha sonra yapılan incelemede doktorlar, beyninin ön tarafında bir delik açıldığını, ancak kurşunun kafatasını geçmeyip içeride kaldığını keşfettiler. Mermi kafasından çıkarıldıktan sonra uyanan Kern, gelecek 40 yıl boyunca hiç uyumadan yaşadı.
Unilad'in haberine göre Kern, sadece uyumamakla kalmıyordu aynı zamanda uykusu da gelmiyordu.
Healthline'a göre, uzun süreli uyku yoksunluğunun hafıza, düşünme ve konsantrasyon sorunlarına, ruh hali değişikliklerine, kazalara, bağışık sisteminin zayıflamasına, diyabet riskine, yüksek tansiyona veya kalp hastalığı riskine neden olduğu bilinmesine rağmen Kern, mucizevi bir şekilde uyku eksikliği yüzünden herhangi bir fiziksel rahatsızlık yaşamadı.
DOKTORLAR İNANAMADI
Doktorlar, Kern'in uykuya ihtiyaç duymadığı iddiasını sorguladıklarında, gün içinde çok kısa sürelerle uyukladığını ve bu nedenle uyuduğunun farkında bile olmadığını öne sürdüler. Bazı doktorlar ise askerin her şeyi uydurduğunu düşündü.
Ancak Kern'i test ve muayene eden doktorlar, bulgularına inanamadılar. Kern gerçekten de hayatını hiç uyumadan yaşıyordu.
Kern, bilimsel olasılıklara meydan okuyarak yaşamaya devam etti ve 1955 yılında 71 yaşında vefat etti.
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