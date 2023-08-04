Kafes dövüşüne hazırlanan Zuckerberg: 'Günde 4 bin kaloriye ihtiyacım var'

Yayınlanma: 04.08.2023 - 14:16

Güncelleme: 04.08.2023 - 14:16

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'la kafes dövüşünde karşı karşıya gelmesi beklenen Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, dev McDonald's siparişini takipçileriyle paylaştı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Zuckerberg, Threads'te üç gün önce McDonald's'a verdiği yanıtta menüsünde şunların olduğunu söyledi:

"20 nugget, quarter pounder, büyük boy patates kızartması, Oreo McFlurry, elmalı turta ve belki de sonrası için biraz çizburger."

Zuckerberg'in beslenme düzeni çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti.

UFC dövüşçüsü Mike Davis, "Kamptasın! McDonald's yok" yazdı.

Zuckerberg, Davis'e verdiği cevapta, "Kilo vermiyorum. Yani günde 4 bin kaloriye ihtiyacım var. Ve bu çok lezzetli" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

52 yaşındaki Musk'ın, Zuckerberg'i Twitter'dan kopya çekmekle suçlamasının ardından, iki ay önce iki teknoloji milyarderi dövüşmek üzere anlaşmıştı.

Musk'ın "Kafes dövüşüne hazırım" diye yazması üzerine Zuckerberg "Konum at" demişti.

Daha sonra her iki isim de podcast sunucusu ve jiu jitsu meraklısı Lex Fridman'la antrenman yapmıştı. Musk, bunun ardından eski UFC şampiyonu Georges St-Pierre'le antrenman seansına katılmıştı.

Zuckerberg, iki hafta önce Brezilya jiu jitsusunda mavi kuşak sahibi olmaya hak kazandığını duyurmuştu.

İki milyarder arasında kafes dövüşünün gerçekten düzenlenip düzenlenmeyeceği belirsizliğini koruyor.