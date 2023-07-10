Gerginlik devam ediyor: Musk, Zuckerberg'e hakaret etti
Milyarder iş insanları Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki gerginlik büyümeye devam ediyor. Musk Twitter hesabı üzerinden Zuckerberg'e hakaret etti.
Twitter'ın sahibi Elon Musk ile Facebook, Instagram, WhatsApp ve Threads'ın sahibi Murk Zuckerberg arasında yaşanan gerginlik giderek artmaya başladı. Musk tarafından Zuckerberg'e dava tehditleri ve kafes dövüşü teklifi de yapılmıştı.
Şimdi ise bu gerginlik hakaret boyutuna taşındı. Musk resmi Twitter hesabından, Zuckerberg'e "Zuck tam bir k*vat" paylaşımı yaptı.
Zuck is a cuck— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2023
Musk bu paylaşımdan sonra ayrıca Zuckerberg "Seni penis boylarımızı ölçmeye davet ediyorum" ifadelerini de kullandı.
I propose a literal dick measuring contest ??— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2023
MİLYARDERLERİN ARASI NEDEN BOZULDU?
Musk ve Zuckerberg'in arasının bozulmasının nedeni rekabet olarak ifade ediliyor. Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu Twitter son zamanlarda büyük miktarda kullanıcı kaybı yaşıyor. Birçok insan Zuckerberg'in yeni sosyal medya platformu Threads'a geçiş yapıyor. İkilinin arası da bu sebepten dolayı açılmış durumda.
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