Kahire Barış Zirvesi başlıyor: Türkiye'yi kim temsil edecek?

Yayınlanma: 21.10.2023 - 12:10

Güncelleme: 21.10.2023 - 13:08

Mısır, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de tırmanan çatışmayı görüşmek üzere bugün uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapıyor.

Mısır devlet medyasının bildirdiğine göre, Kahire'nin hemen doğusundaki Mısır'ın Yeni İdari Başkenti'nde bugün yapılacak toplantıda, bölgesel bir çatışma endişelerinin arttığı bir ortamda çatışmaları yatıştırmanın ve ateşkes sağlamanın yolları tartışılacak.

Kahire Barış Zirvesi'nde yer alması beklenen katılımcıların listesi şu şekilde;

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Ürdün Kralı Abdullah

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad al-Thani

Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Sabah

Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna

Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov

Çin'in Orta Doğu konularından sorumlu elçisi Zhai Jun

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

TÜRKİYE'Yİ BAKAN FİDAN TEMSİL EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire'deki zirveye katılmayacağını, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edeceğini" söyledi.

Reuters, Kahire'ye gidecek ülke yetkililileri kapsamında Türkiye'yi Erdoğan'ın temsil edeceğini bildirmişti.

Kaynak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'deki zirveye gitmeyecek, gitmesine yönelik haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Kaynak, zirvede Türkiye'yi sadece Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edeceğini söyledi.