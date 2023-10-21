Kahire Barış Zirvesi başlıyor: Türkiye'yi kim temsil edecek?
Mısır, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de tırmanan çatışmayı görüşmek üzere bugün uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapıyor. Kahire Barış Zirvesi'ne 23 ülkeden yetkililerin katılması bekleniyor.
Mısır, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de tırmanan çatışmayı görüşmek üzere bugün uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapıyor.
Mısır devlet medyasının bildirdiğine göre, Kahire'nin hemen doğusundaki Mısır'ın Yeni İdari Başkenti'nde bugün yapılacak toplantıda, bölgesel bir çatışma endişelerinin arttığı bir ortamda çatışmaları yatıştırmanın ve ateşkes sağlamanın yolları tartışılacak.
Kahire Barış Zirvesi'nde yer alması beklenen katılımcıların listesi şu şekilde;
- Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi
- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
- Ürdün Kralı Abdullah
- Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife
- Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad al-Thani
- Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Sabah
- Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
- İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides
- Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa
- Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
- Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna
- Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa
- İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly
- Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide
- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov
- Çin'in Orta Doğu konularından sorumlu elçisi Zhai Jun
- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
- Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel
- AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
TÜRKİYE'Yİ BAKAN FİDAN TEMSİL EDİYOR
Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire'deki zirveye katılmayacağını, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edeceğini" söyledi.
Reuters, Kahire'ye gidecek ülke yetkililileri kapsamında Türkiye'yi Erdoğan'ın temsil edeceğini bildirmişti.
Kaynak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'deki zirveye gitmeyecek, gitmesine yönelik haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.
Kaynak, zirvede Türkiye'yi sadece Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edeceğini söyledi.
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