Kahire Barış Zirvesi’nin ardından Mısır’dan açıklama

Yayınlanma: 22.10.2023 - 04:52

Güncelleme: 22.10.2023 - 07:39

Gazze’deki gelişmeler, Filistin meselesinin geleceği ve barış sürecini ele almak üzere gerçekleştirilen Kahire Barış Zirvesi’nin ardından Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yazılı açıklama yapıldı.

7 Ekim’de silahlı çatışmaların başlamasından bu yana binlerce masum sivilin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, Mısır’ın Kahire Barış Zirvesi ile şiddet ve terörizmi reddeden, kolektif vicdanı barındıran uluslararası bir konsensüs oluşturmaya çalıştığı kaydedildi.

Sivilleri korumanın, insan haklarına saygı göstermenin ve bölgeye insani yardım sağlamanın önemine dikkat çekilen açıklamada, son on yılda uluslararası camianın Filistin’deki çatışmayı kalıcı olarak sona erdirmek yerine onu yönetmeye çalıştığı ifade edildi.

Uluslararası camianın kendini 80 yılı aşkın süredir yabancı işgali nedeniyle acı çeken, kimliği yok edilmeye çalışılan ve umutlarını yitiren bir halkın asgari isteklerini karşılamayan geçici çözümlerle sınırladığı vurgulanan açıklamada, "Devam eden savaş aynı zamanda uluslararası toplumun krizlere müdahale etme konusundaki eksikliğini de ortaya çıkardı. Bir tarafın masum insanların öldürülmesini kınama konusunda acele ettiğini ve yarıştığını görürken, başka bir tarafın aynı eylemi kınamakta anlaşılmaz bir tereddüt yaşadığını gördük. Hatta Filistinlilerin hayatı diğer insanlarınkinden daha az önemliymiş gibi bu ölümleri meşrulaştırma girişimlerine bile tanık olduk" ifadelerine yer verildi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" VURGUSU

Filistinlilerin en temel haklar olan yaşama ve güvenli barınma başta olmak üzere diğer insanların sahip olduğu tüm haklardan yararlanması gerektiği kaydedilen açıklamada, Filistin halkının "her şeyden önce" kendi kimliklerini temsil eden ve ait olmaktan gurur duyacakları bir devlete sahip olmaları gerektiği kaydedildi.

İki devletli çözüm vurgusu yapılan açıklamada, "Mısır, Filistinlilerin ve İsraillilerin yan yana yaşadığı iki devletli bir çözüm vizyonu gerçekleşene kadar, barışın stratejik ve geri döndürülemez bir seçenek olduğuna inanarak, Filistin’in haklarını savunma konusundaki kararlı duruşunu sürdürecektir" denildi.

FİDAN DA KATILMIŞTI

Gazze’deki gelişmeler, Filistin meselesinin geleceği ve barış sürecini ele almak üzere Mısır’ın ev sahipliğinde Kahire Barış Zirvesi gerçekleştirilmişti.

Türkiye’yi Dışişleri Hakan Fidan’ın temsil ettiği zirveye, birçok devlet ve hükümet başkanının yanı sıra dışişleri bakanları da katılmıştı.