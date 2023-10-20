Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'a gidiyor
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama, Bakan Hakan Fidan'ın Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Mısır’a gideceği duyuruldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’da düzenlenecek Filistin konulu zirveye katılmak üzere Mısır’a gidecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bakanımız, 21 Ekim 2023 tarihinde Kahire’de düzenlenecek, Gazze’deki gelişmeler, Filistin davasının geleceği ve barış sürecinin ele alınacağı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Mısır’ı ziyaret edecektir. Zirve vesilesiyle Bakanımızın ikili görüşmelerde bulunması da öngörülmektedir” denildi.
Sayın Bakanımızın Mısır’da Düzenlenecek Filistin Konulu Zirve’ye Katılımı Hk. https://t.co/NCz2zpSeUT pic.twitter.com/GM0F2yq9vX— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 20, 2023
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