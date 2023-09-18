Kahire belge vermeyi reddetti: Türkiye'deki belirsizlikleri sürüyor

Yayınlanma: 18.09.2023 - 14:59

Güncelleme: 18.09.2023 - 14:59

Kimlik belgelerini doğrulayamayan Mısırlı dokuz çocuk, Türkiye'de doğmalarının ardından ülkeleri Mısır'a dönemedi. Kahire yönetiminin vatandaşlık başvurularını onaylamadığı çocuklar, seyahat engeli ile karşı karşıya kalmaları sebebiyle Türkiye'de sıkışıp kaldı.

Middle East Eye'da yer alan habere göre, Mısır anayasasında yer alan "Mısırlı anne ve babadan doğan her çocuk kanunen Mısır vatandaşlığı garantisine sahiptir" maddesine rağmen Türkiye'de doğan Ziad isimli çocuk, resmi doğum belgesi aldığı halde Mısır vatandaşlığı alamadı.

Ziad'ın belgeleri için yoğun çaba harcayan anne Yumna, "Bütün çabalarıma rağmen çocuğumu kayıt altına alamadım" ifadesinde bulundu. Anne Yumna'nın babası, Mısır'daki nüfus idaresine haftada bir yaptığı ziyaretlere rağmen henüz sonuç alabilmiş değil.

Yumna ile aynı kaderi paylaşan İman isimli bir başka Mısırlı da, iki yaşındaki kızı için hala bir doğum belgesi alamadığını söyledi.

"Yaşlı annemin yorulması sebebiyle bu durumun peşini bıraktık diyen İman, kızının doğum belgesinin yıllardır "güvenlik izni" aşamasında takılıp kaldığını belirtti. İman "ne benim ne de eşimin bu gecikmeye neden olan herhangi bir siyasi meselesi yok" dedi.

Rofida adlı üçüncü bir kadın da kızının sertifika başvurusunun "güvenlik izni" aşamasında takılıp kaldığını söyledi.

BÜROKRATİK ÇIKMAZ İLE KARŞI KARŞIYALAR

Pasaport yenileme başvurusuna yanıt alamadığını belirten Yumna, İstanbul'daki Mısır konsolosluğundan bir yetkilinin kendisine "Mısır'a geri dön, yoksa zamanın ve paran boşa gidecek, burada hiçbir şey çözülemez" tavsiyesinde bulunduğunu ifade etti.

İnsan hakları için çalışan eski bir siyasi tutuklunun kızı olan Yumna, hapse atılma tehdidinin göz önüne aldığını ancak Türkiye'de de "sıkışıp kaldığını" söyledi.

Oğlu'nun doğum belgesini Mısır'dan sadece 14 gün içinde aldığını belirten Zainab isimli kadın ise, iki yıl önce İstanbul'daki Mısır konsolosluğuna oğlunun pasaportu için başvurduğunu ancak güvenlik onayı eksikliği nedeniyle başvurunun beklemeden ileriye gidemediğini belirtti.

"İstanbul'daki Mısır konsolosluğu ile resmi belgelerin alınması konusunda genel bir sorun var" ifadesinde bulunan Topluluk yönetim kurulu üyesi ve medya komitesi başkanı Nader Fattouh, Türkiye'nin Mısır'dan çok sayıda siyasi muhalife ev sahipliği yaptığı için konsolosluğun onları "düşman" olarak gördüğünü açıkladı.