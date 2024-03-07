Kahverengi pandaların sırrı çözüldü

Çin'de yapılan araştırmalarda, Qingling pandaları olarak da bilinen pandaların kahverengi kürklerinin sırrını çözüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:19
Kahverengi pandaların sırrı çözüldü
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Çin Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar, pandaların DNA'larını inceleyerek kürk renklerindeki farklılıkların genetik bir mutasyondan kaynaklandığını saptadı.

Akademik dergi PNAS'ta salı günü yayımlanan çalışmada, bilimsel adı Ailuropoda melanoleuca qinlingensis olan iki kahverengi pandanın DNA'sı, siyah ve beyaz kürk rengiyle tanınan 29 dev pandanınkiyle (Ailuropoda melanoleuca) karşılaştırıldı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, burada elde edilen sonuçlar daha sonra siyah ve beyaz kürklere sahip 192 pandanın geniyle karşılaştırmalı şekilde incelendi. 

Bilim insanları, Qingling pandalarının kürklerinin kahverengi ve beyaz olmasının, Bace2 adlı gende yaşanan mutasyon sonucunda gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, bu mutasyonu genetik mühendislikle fareler üzerinde de test etti. Çalışmalarda, mutasyonlu Bace2 genine sahip farelerin tüylerinin daha açık renkli hale geldiği bildirildi.

Bilim insanları, söz konusu mutasyonun Bace2 genindeki bazı bölümlerin "silinmesine ya da kaybolmasına" yol açtığını söyledi. Bunun da derinin veya tüylerin rengini belirleyen melanin pigmentinin üretilmesini sağlayan melanozom hücrelerinde değişime sebep olduğu ifade edildi.

Araştırmada "Bace2'deki silinmeler, kahverengi-beyaz kürk renginin büyük ihtimalle genetik unsurlardan kaynaklandığı görüşünü güçlü şekilde desteklemektedir" dendi. 

Çin'in Şensi eyaletindeki Qin Dağları'nda yaşayan kahverengi pandaların bu renkte bir kürke sahip olabilmeleri için her iki ebeveynde de Bace2 geninin mutasyona uğramış halinin bulunması gerekiyor.


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